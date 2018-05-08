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佐科威总统 在茂物行宫接见地方代表理事会领导人

【点滴新闻网雅加达5月7日讯】周一（5月7日），佐科威总统在茂物行宫接见由地方代表理事会（DPD）主席乌斯曼沙普达（Oesman Sapta Odang-OSO）带领的代表理事会领导人，并进行了不对外公布的会议。

闭门会议开始前，总统在轻松地氛围下，寒暄闲聊，主要还是围绕着国内近期的政治局势，总统也愿意聆听地方代表理事会代表的一些看法和意见。

陪同总统接见DPD代表的，包括国务秘书部长普拉蒂克诺 、内阁秘书 帕拉摩诺阿侬、人类发展与文化统筹部长布安马哈拉尼和财政部长丝莉慕利亚妮（Sri Mulyani Indrawati）。而陪同乌斯曼沙普达，有DPD副主席 诺诺.善波诺(Nono燬ampono)和另一位DPD副主席达尔玛艳蒂（Darmayanti燣ubis）。

因为不对外开放，因此对总统与DPD领导层的会议内容，外界不得而知。

周一（5月7日），佐科威总统在茂物行宫接见由地方代表理事会（DPD）主席乌斯曼沙普达带领的代表理事会领导人。