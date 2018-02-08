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佐科威总统 到苏西省进行工作视察

【西苏安达拉新闻网2月07日讯】佐科威总统与我国第一夫人伊莉雅娜以及一行人在苏西省Dharmasraya县参加该地区工作访问后过夜。

“佐科威总统真的在Dharmasraya县过夜。”周三（2月7日）Dharmasraya秘书处公共关系主任Arwenta在Punjung 岛如是说道。

根据信息来源，国家元首在Dharmasraya县首府中心Jakarta Indah 酒店过夜。据Arwenta介绍，佐科威是一个谦虚朴素的总统，他愿意在一家二星级酒店过夜，因为作为一个扩张地区但公共设施尚不完善的Dharmasraya县目前还没有五星级的酒店。

“即使不是星级酒店，总统愿意在此过夜，充分体现佐科威总统是一位平易近人和朴素但是获得人民尊敬的国家领导人。” Arwenta如是说。

在酒店区域受到来自军警数百名武装人员的严密保护。还看到印度尼西亚1号总统专用汽车停放在酒店的停车场。

正好在酒店前面的交通气氛也有点热闹，因为有数百人远远地看到了国家元首。

按计划，总统将于周四（2月8日）由Taman Sari Teluk Sukai 足球场直升机坪乘坐总统专用直升机飞往巴东。

佐科威总统周三至周五（9/2）在苏西也出席了2018年全国新闻纪念日（HPN）。