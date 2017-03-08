Wednesday, March 8th, 2017 | Posted by

佐科威总统邀请IORA成员国
积极贯彻《雅加达协和》行动计划

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周二上午，在雅加达会议中心，佐科威总统与卡拉副总统以及IORA峰会与会者击鼓合影。

 

【本报雅加达讯】佐科威总统周二在雅加达会议中心大厅与印度洋区域合作联盟（IORA）成员国代表团领导人签署《雅加达协和》。

在致辞中，佐科威总统提醒落实《雅加达协和》行动计划的重要性，并表示应积极贯彻已签署的《雅加达协和》行动计划。

此前，在IORA部长级会议上，已产生出两份重要文件。其中之一即是已被与会各国领导人签署的《雅加达协和》。这次签署也印证了与会者承诺将促进IORA的进步。

印尼外长雷特诺说：“《雅加达协和》是战略性和富有远见的文件，使IORA能应对当前与未来的挑战。”

她认为，这些文件将加强印度洋区域的合作，并承诺将为实现区 域和平、稳定与繁荣作出努力。

除了产生《雅加达协和》之外，2017年IORA峰会也产生了2017至2021年的行动计划，制定了中期和长期的具体计划。该文件包含了所要达到的指导方针，以及测量IORA的主要行程。这项行动计划已成为IORA成立20年以来的首次行动计划。

参观2017年

IORA展览会

签署《雅加达协和》之后，佐科威总统与2017年IORA代表团团长参观2017年IORA展览会，并参观印尼家具和手工艺品工业协会（HIMKI）展馆所展示的各种工艺品家具。佐科威总统与IORA代表团团长还试坐展台上的木椅。

此外，佐科威总统也参观旅游部展馆，他们展示各种旅游景点如龙目岛科莫多国家公园、婆罗浮屠与多巴湖。

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