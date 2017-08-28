Posted by admin

佐科威总统身穿巽达族传统服饰

举行2017年万隆国庆嘉年华会启动仪式

【雅加达安达啦通讯社8月27日讯】周六（26日），我国总统佐科威与第一夫人伊莉雅娜在气候凉爽宜人和阳光明媚的万隆出席并举行2017年魅力Parahyangan国庆嘉年华会启动仪式。

出席西爪哇民族盛会的还有万隆市长利德宛·卡米尔(Ridwan Kamil)，西爪哇省长艾哈迈德·赫里亚宛（Ahmad Heryawan），旅游部长阿里耶夫·叶海亚（Arief Yahya），国务秘书部长普拉蒂克诺 (Pratikno)，公共工程与住房部长巴苏基·哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono）和西爪哇地方政府官员以及来自社会各界代表嘉宾。

佐科威总统穿上巽达族传统服饰，紫色巽达帽子和蜡染围裙而一向淳厚朴实的第一夫人伊莉雅娜(Iriana Jokowi)却穿上白色的长裙。

周六，总统一行早上约11.20从雅京哈林机场出发，11.45 抵达被称为“爪哇的巴黎”的万隆，出席和举行以‘点燃民族携手合作精神的火花’为主题的西爪哇Parahyangan传统民族文化嘉年华会，庆祝我国独立72周纪念日。来自全国其他地方也有代表在今年万隆传统民族文化嘉年华会节目演出各民族传统服装和代表产品，有来自苏拉威西Tomohon的国际花卉节庆，东爪哇任抹的Jember Fashion Carnaval和梭罗的蜡染服装秀等节目。

总统希望我国其他地方也可以举行类似具有地方特色的国庆民族盛会。2015年西加省坤甸市举办“赤道嘉年华会”，2016年，苏北省Prapat和Balige举行魅力多巴湖（Lake Toba）庆祝印尼独立71周年国庆嘉年华会。

佐科威总统和第一夫人以及西爪哇地方领导层还坐上缤纷色彩的花车游行万隆市著名的主要大街和商业繁华中心。包括曾经举行亚非国际会议的Asia Afrika街和清真寺城市主广场，水泄不通的人潮也喜出望外目睹国家领导人参与该民族盛会。