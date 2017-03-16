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佐科威总统赞赏哈欣姆穆扎迪

是一位温馨亲切的伊斯兰教士

【卡普阿斯葫芦安达拉新闻网3月16日讯】佐科威（Jokowi）总统悼念前伊斯兰教士联合会（简称伊联 – NU）总主席哈欣姆 穆扎迪（Hasyim Muzadi）

并称赞他是一位温馨亲切的伊斯兰教士。

“如今，国家已经失去了一位宗教领袖哈欣姆 穆扎迪，他是一位温和的伊斯兰教士。”佐科威总统周四（3月16日）在西加省卡普阿斯葫芦县巴陶（Badao）主持Negara Nanga Badau边境前哨站启幕仪式后如是说道。

“他是我国一位多元化民族的良师。哈欣姆 穆扎迪曾经在2014年至2019年担任总统咨询委员会成员。哈欣姆 穆扎迪于昨日早上6点15分在东爪哇玛琅私邸与世长辞，享年73岁。噩耗惊传，举国上下同表悲痛。”总统补充说。

哈欣姆 穆扎迪自今年初，他身体欠佳，未去世之前，他在玛琅Lavalette医院接受治疗，但是，临终前，病入膏肓的哈欣姆选择回到其私邸进行疗养，并在家属和朋友的陪同下，与世长辞。

前伊联总主席哈欣姆穆扎迪（Hasyim Muzadi）的遗体在周四（3月16日）由玛琅Abdurachman Saleh 机场空运抵达雅京哈林空军机场（Halim Perdana kusuma）并在西爪哇德博Pondok Pesantren Al Hikam 2坟场，由国军军区司令I Made Sukadana

陆军少将主持以军礼方式举行安葬。

卡拉副总统、多位内阁部长和跨宗教领袖均出席哈欣姆穆扎迪葬礼。