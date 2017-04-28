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佐科威总统访问菲律宾与香港

将出席马尼拉东盟峰会与加强印菲港经济合作

【本报雅加达讯】佐科威总统周五（28/4）上午从雅加达哈林机场前往菲律宾与香港，进行为期4天的国事访问。

佐科威总统访问旅程首站是菲律宾马尼拉。大约14点12分佐科威总统一行抵达马尼拉杰苏斯.维拉莫尔上校空军

基地并受到菲律宾外交部礼宾司长罗伯特.博尔哈与我国驻菲律宾大使约翰.尼鲁敏荡等的迎接。

周五下午，佐科威总统拜访马拉坎南行宫并与菲律宾总统杜特尔特进行双边会晤。晚上，佐科威总统和夫人伊利安娜在马拉坎南行宫出席晚宴。

佐科威总统这次访问菲律宾除出席马尼拉第30届东盟峰会之外，也是作为杜特尔特总统访问印尼的回访。

两国元首在进行会晤时，一致同意将加强两国双边关系与农业经济合作，首先贸易合作。双方也讨论有关实现两国海上边界问题以及打击跨境犯罪问题，如走私和贩毒，恐怖主义，贩卖人口等。此外也讨论有关海上安全合作问题。

在佐科威总统访问期间，两国将签署农业合作谅解备忘录与加强海上连接合作谅解备忘录。周六，佐科威总统将出席马尼拉第30届东盟峰会。

访问香港

4月30日结束对菲律宾的访问后，佐科威总统一行接着访问香港。总统秘书处信息与媒体部主任贝玛穆丁周五在书面声明中说，在香港，总统希望确保印尼劳工得到香港当局的保护，因考虑到目前约有172,000印尼公民在香港工作。

此外，作为投资中心之一，香港在2016年已在印尼投资22.5亿美元，比2015年的6.91亿美元同比增长225％。为此，佐科威总统这次访问香港也将加强两国的经济合作。

这次随同总统出国的官员其中有经济统筹部长达尔敏.纳苏蒂安、内阁秘书帕拉摩诺.阿侬与交通部长布迪卡里亚。