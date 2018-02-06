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佐科威总统警告军区司令和地方警察长

若不能预防和克服森林火灾将遭撤换

【雅加达安达拉通讯社2月6日讯】 佐科威总统警告地方军区司令和地方警察长，若不能防范和协助克服森林火灾，将被罢免。周二（2月6日），佐科威总统在雅加达国家宫召开的2018年全国防范和克服森林火灾协调会议上如斯说。

总统在会议上指示全国地方首长，地方警察长和军区司令必须携手合作预防发生土地和森林火灾事件。

总统阐述，他已和国军总司令和国家警察总长取得共识，游戏规则非常明确，若不能协助预防和克服森林火灾，地方警察长或地方军区司令将被撤换。

如果森林火灾发生在一个较小地区，那么地方警察局长或军分区指挥官将被撤换。这是全国性必须采取的紧急措施，因为罢免地方省长的举措可能性较小。

总统也在会议上赞赏各地方政府在军警的协助下，成功克服扑灭发生在全国多地的森林和土地火灾。数据显示，我国的森林火灾已大大减少，基本上已成功取得卓越的成绩，从2015年的2万1929林火热点降至2016年的3915点，在2017年全国各地的林火热点已缩减到2567个，燃烧面积也明显下降。总统这样说。

总统接着说：“建立一个有效的预防森林火灾工作小组，必须动员全民，除了森林发展企业，社区民众和民间组织，地方警察和军区部队都必须积极参与。”

往年印尼森林火灾和当地进行大规模砍伐和传统焚烧农耕方式致使烟雾随风飘到新加坡、马来西亚等邻国，使邻国陷入烟雾和阴霾之中，造成严重的环境危机。佐科威总统就因烧山造成污染曾向邻国道歉。

随着政府严格管控，森林的砍伐和传统焚烧农耕方式而造成的问题目前基本上已经获得控制，邻国也不再抗议我国的烟雾问题了。

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