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佐科威总统解散

拉宾多泥浆灾害处理机构

【雅加达点滴新闻网3月13日讯】周一（3月13日），政府透过国务秘书处官方网站www.setkab.go.id，发布政府消息称，为了提高政府事务的效率，佐科威总统正在解散西图利祖（Sidoarjo）拉宾多泥浆灾害处理机构(BPLS). 该机构也评为无法发挥作用。

根据国务秘书处官方网站的发布新闻称，为了到政府事务的执行效率，政府根据佐科威签署的2017年第21号总统法令（Perpres），决定解散非政府结构的拉宾多（Lapindo）

泥浆灾害处理机构(BPLS)。这项总统法令于2017年3月2日开始生效。

根据以上总统法令的规定，有关处理西图利祖拉宾多泥浆灾害善后任务，将交给公共工程部处理。

对于非结构性的拉宾多泥浆灾害处理机构解散经费，将由根据国家预算（APBN）的规定拨资。

2006年６月２日，东爪哇省西图利祖县波龙镇（Porong）开始狂喷泥浆，至今没有停歇。转瞬间，整个村子乱成一团，十几个村庄已成为一片泽国，预估损失超过37亿美元。

这场灾难的原因，一直是个谜。有人说是因为天然气公司的违规操作，也有人说这纯粹是自然的力量。

因此，造成这次灾害的原因，至今众说纷纭。村民们认为，罪魁祸首是在当地从事天然气开发的拉宾多钻井公司（Lapindo Berantas）。

一些独立地质学家也认为有可能是拉宾多公司的开采工作破坏了地下结构，导致泥浆喷射。专家仔细研究了喷射口，得出结论，这次灾难源于钻井，98％是人为事故。