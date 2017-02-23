Thursday, February 23rd, 2017 | Posted by

佐科威总统视察地铁工程进展
冀雅京捷运2019年3月通行

周四（23/2）佐科威总统在交通部长布迪卡利亚、国有企业部长丽妮、公共 工程与住房部长巴苏基、雅加达捷运工程总经理威廉沙班达尔与雅京省长钟 万学等陪同下、到雅加达斯迪亚布迪（Setiabudi）视察地铁工程进展。

周四（23/2）佐科威总统在交通部长布迪卡利亚、国有企业部长丽妮、公共工程与住房部长巴苏基、雅加达捷运工程总经理威廉沙班达尔与雅京省长钟万学等陪同下、到雅加达斯迪亚布迪（Setiabudi）视察地铁工程进展。

 

【本报雅加达讯】周四（23/2）佐科威总统到雅加达斯迪亚布迪（Setiabudi）视察从Patung Pemuda Bunderan HI地铁工程进展，冀雅京捷运20193月通行。

总统说：“今天，我们已经看到，捷运工程的地铁地下隧道已完成连接，希望20193月雅京捷运已能通行。虽然不能赶上2018年亚运会，但至少上面部分已建成并已弄干净。我们将继续进行监督，致使能按时完成。”

有关捷运工程的经费问题，总统表示，经费可从国家收支预算或国家与地方预算结合起来，或者从国营企业与民营企业，或者政府与企业合作获得。

总统说，迄今为止，有关经费问题，没有人诉苦，不论来自国有企业和民营企业。

完成地下隧道工程是雅加达第一阶段全长16公里的Lebak BulusBundaran HI捷运工程的一部分。

隧道的长度约6公里，深度18-26米，是有四个钻洞仪器钻成的，当四个钻洞仪器会合时，意味着隧道土地结构已完成80%。钻洞仪器被佐科威总统取名为“Antareja”与“Mustikabumi”

Antareja”第一与第二钻洞仪器自20159月开始运作，而Mustikabumi”第一与第二钻洞仪器自20163月开始运作。

Antareja”第一与第二钻洞仪器从Patung Pemuda朝向 Setiabudi钻洞，而“Mustikabumi”第一与第二钻洞仪器则反方向，从Bunderan HI朝向 Setiabudi钻洞。然后两个钻洞仪器在Setiabudi站会合。

这次陪同总统进行视察工作的部长其中有，交通部长布迪卡利亚、国有企业部长丽妮、公共工程与住房部长巴苏基、雅加达捷运工程总经理威廉沙班达尔与雅京省长钟万学等。

 

 

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