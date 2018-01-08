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佐科威总统视察东努省库邦市

在穆罕默迪亚大学给2千名大学生讲课

【本报讯】佐科威总统昨日(8/1)视察东努省库邦市，分发给库邦市数千名国立第三专科学校的学生数千份智慧卡，并于中午1时30分到穆罕默迪亚(Muhamadiyah)大学给2千多名大学生讲课。

佐科威总统向穆罕默迪亚的大学生们强调，印尼是一个大国，拥有多元的族群、多元的语言与多元的宗教。

总统说，印尼是一个大国有17000多个岛屿组成，印尼有714个部族，各种各样的文化，及1100多种方言。

总统向大学生们讲述他与阿富汗总统Ashraf Ghani Ahmadza会面时提到印尼有714个部族，1100多种方言与多种宗教。阿富汗总统非常惊讶，原来印尼是这样一个大国。

佐科威总统说，阿富汗总统随即提醒佐科威总统要很谨慎与小心，因为714个部族与1100多种方言是一个非常复杂的社会。而阿富汗可说只有一种宗教，40年前因为两个部族的纠纷，造成冲突至今仍未平息。

总统再次强调，印尼是一个大国，拥有诸多部族、方言与宗教。我们应该感谢上主的恩赐，给予我们一个如此大的国家，拥有17000多个岛屿，我们应该好好的治理这多元的社会，将多元的社会化成一个团结的更大的力量。

佐科威总统说，我们要很谨慎的治理这样一个复杂与多元的国家，因此我们必须强调我们是一个国家，一个民族，一个语言。虽然我们有许多部族，许多方言，但我们是一国家里的兄弟。

总统在穆罕默迪亚大学授课完毕后，还到库邦市的千年大厅颁发2000多份土地证给库邦市民。

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