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佐科威总统给国家土地局定下指标

今年完成西爪哇省37万土地证

【本报雅加达讯】佐科威总统周四（13/4）中午在访问井里汶时表示，他已给国家土地局定下指标，今年完成西爪哇省37万土地证。

总统周四（13/4）中午在井里汶县Sumber镇Ranggajati广场移交1989份土地证时说：“西爪通常一年仅发出5万到 6万份土地证，但今年要完成37万土地证，明年要完成50万土地证。我希望不要为难，不要复杂化，应简化程序。”

总统也表示，从沙横到马老奇通常一年仅完成40万到50万土地证，今年政府定下完成500万土地证指标，明年700万指标，后年900万指标。

总统明确表示，土地证拥有土地权利的法律地位，必须保存好。如果仅拥有土地但没有土地证将无济于事，将来会发生纠纷，会发生争端。

为此，他将继续推动国土局办公室快速工作，为人民服务。不要像以前那样，要几年才完成土地证，以后我会监督的。

对于拿到土地证的民众，他希望好好保存，用塑料皮保护，如果屋漏就不会损坏。同时也要复印，复印本可随时带上带下。

如果需要增加资本，需要用土地证作抵押也无所谓，但总统提醒要格外小心，要三思而后行，好好计算。不要拿到了400万盾贷款，200万盾先买汽车显要一下自己，如果为了做生意需要买汽车，也要买实用的，比如具有生产性的卡车或小型载货车，因为如果将来不能偿还贷款，土地证是会不翼而飞的。

1989份土地证是分发给几个县市的居民，如Kuningan县 ,Cirebon

县市,Indramayu县,Majalengka县,Ciamis县,Tasikmalaya县市,Banjar市,Subang县与Pangandaran县。