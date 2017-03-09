Thursday, March 9th, 2017 | Posted by

佐科威总统终于在独立宫接见前任总统苏西络
双方解除误解谈论有关政治经济等问题

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周四，佐科威总统在独立宫后院阳台接见前任总统苏西络。 双方解除误解谈论有关政治经济等问题。

 

【本报雅加达讯】周四，佐科威总统终于能安排时间在独立宫后院阳台接见前任总统苏西络，双方解除误解谈论有关政治经济等问题。

佐科威总统准备了热茶、春卷、花生酱和黄瓜片供客人享用，共进午餐之后他们俩开始进行交谈。接着他们招呼记者。

在记者会上，苏西络表示很高兴能与佐科威总统会晤，因为他梦寐以求的事终于能实现。

佐科威说：“我们谈了许多事，包括有关政治与经济等问题。其实我已安排时间与苏西络会晤，但因为各自忙着无法见面。今日刚好都能安排时间见面，我们就安排时间见面。”

苏西络也表示很高兴能与总统见面。在会晤中，他也听取了佐科威有关政府的国家议事日程。他还向佐科威祝贺印尼成功举办印度洋区域合作联盟峰会以及迎接沙特国王萨尔曼的到访。这个成就表明了印尼在国际舞台上继续扮演重要角色。

苏西络说，他与佐科威也讨论了有关如何努力促进印尼的进步。“这个国家必须变得更加先进，我们要保护班渣西拉国家，保护殊途同归国家。我与总统以及诸前任总统的承诺是一致的，都希望把我们的国家建设的更好。”他如斯说。佐科威与苏西络的会谈持续了大约一个小时。

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