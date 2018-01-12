Friday, January 12th, 2018 | Posted by

佐科威总统签署
国会政党基金每票增至1千盾政府条例

总统发言人约翰布迪（Johan Budi）

总统发言人约翰布迪（Johan Budi）

【雅加达kumparan新闻网111日讯】政府已发布了2018年第1号和2009年第5号政府法规有关财政援助政策。PP1/2018201714日发布并由佐科威总统签署。

对国会政党的财政援助增至每票1000盾。然后为地方议会（DPRD）增至每票1200盾。为县/DPRD每票增至1500盾。之前，对政党的财政援助只有每票108盾。

总统发言人约翰布迪（Johan Budi）证实了这一点。布迪说，2018年第一号政府法规已经发布，并由佐科威总统在14日签署。布迪周四（111日）对记者如是表示。

在所述的规定中，经过内政部长批准后，财政援助的数额可以根据区域财政的能力增加超过计划的规定。

但是，对这些政党的财政援助优先为党员和社区开展政治教育。 除政治教育之外，还可以利用财政援助进行党派活动。

布迪继续说，经济援助的政党如果不按照第13条的规定报告，就会受到行政处罚。 在当前预算年度内，将受到国家收支预算或地方收支预算（APBN / APBD）财务援助的制裁，直到国家财政稽查署（BPK）检查责任报告。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203266

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