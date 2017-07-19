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佐科威总统称

网约车是时代的趋势不能阻挡

【雅加达罗盘报新闻网7月18日讯】周二（7月18日），佐科威总统与副总统卡拉在雅京总统府召开局部内阁会议，其中讨论议题是网约交通车的发展和趋势。

“网约交通车是新进信息科技发展的产业和趋势，我们不能廻避时代的产品，”佐科威还在会议上如此说。

总统表示，网约交通车已在全球各大城市成功经营并获得城市居民接受和喜爱，城市民众欢迎网约交车的存在。因此，政府对世界进入了一个瞬息万变的高科技信息时代的发展趋势也能尽快适应调整和采取必要的响应，尤其是大城市的居民。

“使大城市的每位居民都能接受网约交通车的服务而网约车也能提供用户最好的安全，方便和良好的服务，”佐科威总统如斯说。

政府也已透过交通部发布2017年第26号交通部长决定书，整顿和管理网约车的正常经营。希望传统计程车与网约车业主能取得共识和共同生存的空间，因为还有多个城市传统计程车还不愿意接受网约车的存在，认为无法与网约车公平竞争，在局部内阁会议上，总统还特别邀请交通部长布迪 ·卡利亚·苏玛迪 (Budi Karya Sumadi)在会议上作报告有关网约车的实况。

出席周二局部内阁会议的还有国务秘书部长普拉蒂克诺 (Pratikno) ，内阁秘书 帕拉摩诺·阿侬（Pramono Anung），经济统筹部长达尔敏·纳苏迪安（Darmin Nasution），

人类发展与文化统筹部长布安·马哈拉尼 (Puan Maharani)和财政部长丝莉慕利亚妮（Sri Mulyani）。