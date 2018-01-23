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佐科威总统称

所有宗教场所将获得土地证

【雅加达点滴新闻网1月22日讯】佐科威总统周日（1月21日）在苏南省楠榜县为第一阶段跨苏门答腊高速公路举行通车仪式之际，向楠榜居民分发3500份土地证书。 这次佐科威总统感到非常高兴，因为他也将分发土地证书给所有宗教场所。

“今天上午，我感到非常高兴，因为我要颁发490份土地证书给清真寺和穆斯林祈祷室。”佐科威周一（1月22日）在巨港体育会议中心（PSCC）如是说道。

在佐科威面前有成千上万的公民获得土地证书，他们从巨港、Banyuasin 县、Ogan Ilir、Muara Enim、Prabu Mulih和南Ogan Komering Ulu。

昨天，除了清真寺外，还有10座教堂和5座寺庙获得土地证书。佐科威还宣布了许多尚未获得土地证书的宗教场所。

“事实证明，许多尚未获得土地证书的宗教场所，我们将颁发土地证书给清真寺、教堂、修道院、寺庙。”佐科威如是说。

目前国家土地局（BPN）发放的土地证书有8000万张。佐科威计划在2018年颁发700万份土地证书，到2019年的目标将增加到900万张。

出席颁发土地证活动的有土地与空间规划部长索菲安 查利尔（Sofyan Djalil）。通过这次活动佐科威也举办了猜测游戏和背诵班渣西拉（Pancasila）建国五原则和分发自行车给民众。