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佐科威总统称

印尼政府全心全意帮助缅甸罗兴亚民族

【国务秘书处12月29日讯】周四（12月29日），我国总统佐科威（Joko Widodo），在国务秘书部长普拉蒂克诺（ Pratikno）、外交部长蕾特诺·马尔苏迪 （Retno Lestari Priansari Marsudi）、印尼国营第二管理港口公司(Pelindo II)总经理Elvyn G. Masyasya和雅京首都警察长穆罕默德伊利雅宛警察少将（M Iriawan）的陪同下，特别到雅加达丹戎不碌 (Tanjungpriuk) 港口第三码头，视察准备运送给居住在缅甸的穆斯林少数民族罗兴亚人（Rohingya）的10个货柜集装箱的食品和日常用品，包括方便面，婴儿食品，如小麦和谷物，以及婴儿手套。

“这些食用品均经过我国外交部长屡次与缅甸政府磋商，根据他们的请求而选定的食用品。”佐科威总统视察准备运往缅甸的货柜集装箱是这样说。

总统强调，我国政府透过外交途径与缅甸政府保持高度往来有关帮助缅甸罗兴亚人的安排，我国是全心全意并悄然地帮助罗兴亚人，并没有大声旗鼓宣传我国对缅甸罗兴亚人的人道主义援助。

2016年12月6日，根据佐科威总统的指示，我国外交部长蕾特诺与缅甸领导人昂山素季的会见，并提交有关我国向缅甸政府提供的人道主义援助，以及提交印尼政府对缅甸西部若开邦(Rakhine State)的稳定与和平并确认保护和尊重缅甸的穆斯林少数民族罗兴亚人权的的重要性。

“2016年12月9日，我在巴厘岛会见安南（Kofi Annan）时也重复向他提出我们同样的信息。我国外交部长在东盟外长仰光会议上也提出同样的看法。”佐科威总统在丹戎不碌港口第三码头致辞时这样说。

佐科威总统表示，印尼政府给罗兴亚人的帮助是一种关心的形式，希望若开邦的和平、稳定及民族和谐能即将呈现。