Saturday, February 25th, 2017 | Posted by

佐科威总统称印尼拟与澳联合巡逻南海
前提是不损对华关系

周六（2月24日），佐科威总统启程澳洲进行国事访问之前，先到马露姑进行工作视察，并接受马露姑原住民授予的马露姑民族荣誉。

周六（2月24日），佐科威总统启程澳洲进行国事访问之前，先到马露姑进行工作视察，并接受马露姑原住民授予的马露姑民族荣誉。

 

【综合报道雅加达　0224日讯】佐科威总统今日启程对澳洲进行两天的国事访问。随同总统启程的除了我国第一夫人伊莉雅娜(Iriana ）、外交部长蕾特诺·马尔苏迪 （Retno Lestari Priansari Marsudi）、投资统筹机构主任托马斯·伦邦、创业经济机构主任特利宛 （Triawan Munaf）以外，还有经济统筹部长达尔敏·纳苏迪安（Darmin Nasution） 。

据内阁秘书帕拉摩诺·阿侬（Pramono Anung），在对澳洲进行国事访问之际，总统将于澳洲政府讨论有关印尼-澳洲全面经济伙伴关系协议 (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement – 简称IA-CEPA)、网络安全、旅游、采矿和当然涉及恐怖主义的相关议题。

外媒称，佐科威总统说，他本周末同澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔(Malcolm Turnbul会面时，将探讨印尼与澳大利亚在南中国海共同巡逻的可能性。

据新加坡《联合早报》网站224日报道，佐科威总统告诉《澳大利亚人报》，他希望能与澳大利亚一起执行巡逻任务，但前提是这不会导致印尼与中国的关系陷入紧张。

佐科威总统说：“如果不会引起紧张关系，我认为与澳大利亚共同巡逻是重要的。我会同特恩布尔总理讨论这个问题。”

报道称，印尼一般在南中国海问题上保持中立，并在中国和东盟(如菲律宾和越南)之间扮演缓冲的重要角色。

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