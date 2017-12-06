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佐科威总统确保

向全国各地提供大米援助方案

【茂物安达拉网】昨日（12月5日），有关我国政府颁发大米援助给1500万居民的议题，我国总统佐科威确保对以上重要的日常用品不延迟分发给我国居民。

“我要求你们向全国各地提供的大米援助不要延迟分发。我会要求国营粮食局（Bulog）、农业部、国有企业部（BUMN）和文化与人文建设统筹部确保不延迟分发大米援助给予 民众，无论是延迟的时间仅一天。”总统主持局部内阁会议中如是说道。

不过总统不断提升监督全国各地提供大米援助方案。

总统认为，有大米援助方案必须正确给予1500万的我国人民，他们必须亲自收到大米的援助。

“若一个家庭收到的大米援助有四位成员，那一定对6000万居民的生活带来影响 ，大米援助方案资金达2兆1000亿盾。”总统这样表示。

因此，总统表示，以上大米援助方案拥有巨大的资金，给予我国居民的生活好影响，大米援助一定成为我国政府的优先项目。

“因为大米援助方案的资金相当大和拥有大的影响，所以我们对此事必须认真地执行，别浪费我国的能源，尤其是具有小的事和影响。”总统这样表示。据报道，我国政府决定自2017年起，向全国各地提供大米援助的方法改善卡系统给予120万居民，并已在44个地区颁发卡给居民。所以总统要求对此方案扩大颁发卡之前，我们必须确保这个大米援助方案顺利实施。

“我要求你们不要添加颁发卡给居民，必须监督和评估这个大米援助方案，不过我提醒你们国家社会经济调查（susenas）将于明年三月进行，当时一定问到我国贫困居民的人数 有多少，中央统计局（BPS）也提问贫困居民在4个月内是否收到大米援助。 ”总统如斯说。(yus)