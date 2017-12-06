Wednesday, December 6th, 2017 | Posted by

佐科威总统确保
向全国各地提供大米援助方案

我国总统佐科威（Joko Widodo）

我国总统佐科威（Joko Widodo）

 

【茂物安达拉网】昨日（125日），有关我国政府颁发大米援助给1500万居民的议题，我国总统佐科威确保对以上重要的日常用品不延迟分发给我国居民。

我要求你们向全国各地提供的大米援助不要延迟分发。我会要求国营粮食局（Bulog）、农业部、国有企业部（BUMN）和文化与人文建设统筹部确保不延迟分发大米援助给予 民众，无论是延迟的时间仅一天。”总统主持局部内阁会议中如是说道。

不过总统不断提升监督全国各地提供大米援助方案。

总统认为，有大米援助方案必须正确给予1500万的我国人民，他们必须亲自收到大米的援助。

若一个家庭收到的大米援助有四位成员，那一定对6000万居民的生活带来影响 ，大米援助方案资金达21000亿盾。”总统这样表示。

因此，总统表示，以上大米援助方案拥有巨大的资金，给予我国居民的生活好影响，大米援助一定成为我国政府的优先项目。

因为大米援助方案的资金相当大和拥有大的影响，所以我们对此事必须认真地执行，别浪费我国的能源，尤其是具有小的事和影响。”总统这样表示。据报道，我国政府决定自2017年起，向全国各地提供大米援助的方法改善卡系统给予120万居民，并已在44个地区颁发卡给居民。所以总统要求对此方案扩大颁发卡之前，我们必须确保这个大米援助方案顺利实施。

我要求你们不要添加颁发卡给居民，必须监督和评估这个大米援助方案，不过我提醒你们国家社会经济调查（susenas）将于明年三月进行，当时一定问到我国贫困居民的人数 有多少，中央统计局（BPS）也提问贫困居民在4个月内是否收到大米援助。 ”总统如斯说。(yus)

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=199994

Posted by on Dec 6 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added