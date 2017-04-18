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佐科威总统确保第二轮雅京地方首长选举安全

呼吁雅京市民安心使用投票权

【本报雅加达讯】临近第二轮雅京地方首长选举日，佐科威总统周一下午在雅加达独立宫凉台与副总统尤淑夫.卡拉、政法安统筹部长威兰多、国军总司令卡铎.努尔曼迪约、警察总长狄托.卡纳维安以及国家情报局局长布迪.古纳宛进行会晤，讨论有关后天即将举行的雅京地方首长选举的安全问题。

总统在会晤结束后举行的新闻发布会上向所有雅加达市民呼吁应毫不犹豫地使用其投票权，因为他确保第二轮雅京地方首长选举将安全进行。

总统说：“在选择省长与副省长中，每个公民的选择权是受到宪法的保障。因此我邀请所有有权利投票的选民，应毫不犹豫地使用其投票权。”

总统也希望雅加达公民在举行民主盛会时，无须担忧首都的治安，因为他已命令所有的政府机构、国军、警察确保雅加达省长和副省长选举实施的安全与顺利进行。

总统明确地说：“所有公民应该能够行使自己的权利而不受任何一方的干扰和恐吓。”关于雅加达正副省长选举结果，佐科威总统深信将来被选出的领导人将是雅加达市民最好的选择。

“我深信雅加达的民主盛会将顺利、清廉、有序进行，并选出人民真正选择的领导人。雅加达市民的选择，将是雅加达最好的选择。”他总结道。