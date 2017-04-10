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佐科威总统深信

2018年年底雅－泗高速公路可以连接

【本报雅加达讯】佐科威总统深信，至2018年年底雅加达－泗水高速公路可以连接。接着将在2019年完成泗水延至外南梦的高速路段。

样的话，2019年就可圆了从孔雀港至外南梦，从西端到东端的跨爪哇岛高速公路连接的美梦。

佐科威总统上周六（8/4）在中爪三宝垄，沙拉笛加，视察Bawen－Salatiga高速路段建设进展时说，至2018年年底必须完成的跨爪哇岛高速公路即是雅加达－三宝垄－梭罗－泗水。

总统说，在此期间，高速公路工程建设所碰到的障碍即是征地问题。但现在几乎已全部解决，大约97％至99％。因此他敢断定明年雅－泗高速公路可以连通。

征地问题解决后，接下来的挑战即是分割或切断山丘以及搬动泥土的事。大约有200万立方米的土壤必须搬开，但目前大多数已搬开，仅剩14万立方米而已。

佐科威总统从上台以来就已计划在他执政五年期间，要建设1000公里的高速公路，为达目标，他作了许多努力，其中即是给予投资种种方便。包括一些突破性的政策，比如简化基础设施采购程序、工程准备便利、通过建立公共服务机构协助采购与征地、给予财政便利以及政府通过印度尼西亚基础设施担保公司作保。