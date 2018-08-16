Thursday, August 16th, 2018 | Posted by

佐科威总统昨主持就职仪式
沙夫鲁丁警察中将正式接任PAN-RB部长

周三(8月15日)佐科威总统为沙夫鲁丁警察中将举行就职仪式。

周三(8月15日)佐科威总统为沙夫鲁丁警察中将举行就职仪式。

 

【点滴新闻网雅加达815日讯】国家警察副总长沙夫鲁丁中将(Syafruddin）正式接任发挥公务员效能与官僚改革部部长(MenPAN-RB)职位。

周三(815)，佐科威总统在雅京独立宫为沙夫鲁丁警察中将举行就职仪式。卡拉副总统和多名内阁成员及支持政府的联盟政党重要党干均出席就职典礼仪式。

发挥公务员效能与官僚改革部部长阿斯曼阿夫努尔（Asman Abnur），因为支持他的政党国民使命党（PAN）选择在2019年正副总统选举中支持帕拉波沃和善蒂雅戈乌诺，因此阿斯曼阿夫努尔选择辞去内阁部长职位，而将代表PAN参选明年国会选举。

国务秘书部长普拉蒂克诺，周二（14日）在雅京向传媒阐述，阿斯曼阿夫努尔被撤换部长职位并不是他的表现不好，佐科威总统甚至非常肯定阿斯曼阿夫努尔的工作效率和成绩，而是因为政治动态和格局的考量。阿斯曼阿夫努尔自己也已表示，既然PAN已选择离开支持政府联盟政党，他自己也认为不应该留在内阁，因为将会为难佐科威总统。

1961412日出生于南苏锡江并曾经担任苏北省和南加省地方警察长的沙夫鲁丁警察中将，担任内阁部长职位后将辞去国家警察副总长职位并意味着提前退役。

据国会议长班邦.苏萨迪奥(Bambang Soesatyo)揭橥，雅京首都警察长伊丹姆（Idham Azis）警察少将接任国家警察副总长职位，但是国家警察总长狄托卡纳维安上将(Tito Karnavian)迄今尚没有证实以上传闻。

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