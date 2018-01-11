Thursday, January 11th, 2018 | Posted by

佐科威总统支持海洋与渔业部长
击沉非法捕鱼船是树立法律一种方式

佐科威总统前日出席土地与空间规划部工作会议后回答记者询问称，击沉非法捕鱼船只是为了树立法律，使产生一种威慑作用，进而停止非法捕鱼。

佐科威总统前日出席土地与空间规划部工作会议后回答记者询问称，击沉非法捕鱼船只是为了树立法律，使产生一种威慑作用，进而停止非法捕鱼。

 

【本报讯】佐科威总统支持海洋与渔业部长苏茜.普齐雅斯杜蒂(Susi Pujiastuti)击沉非法捕鱼船只，那是树立法律的一种方式。总统希望苏茜部长着重提升鱼货的出口。

佐科威总统出席在沙益德大酒店举行的土地与空间规划部工作会议上强调，击沉非法捕鱼船只是为了树立法律，警告非法捕鱼者，使对非法捕鱼者产生一种威慑作用，进而停止非法捕鱼，也表示我国严厉并认真对付非法捕鱼者。

总统接著说，原则上是为了国家的利益，凡是对人民有益的政策或措施，不是对个人有益的事，他都愿意支持。

佐科威总统也希望苏茜部长注意提升处理渔货的工业与出口渔货事宜，目前出口渔货有下降的趋势。

海洋与渔业部长苏茜．普齐雅斯杜蒂19日表示，击沉非法捕渔船只是根据渔业部的法律进行。即渔业部2009年第45号法令。她希望媒体代为宣传，好让大众知道。

2009年第45号第69章第1节法令：监督渔船有责任在印尼海洋经济区域范围内进行监督与树立法律。第4节：在执行第一节的法令，监督捕鱼船时，监督船只有权采取特别行动，在拥有外国渔船进行非法捕鱼的初步证据后，焚烧或击沉外国非法捕鱼船只。

苏茜在其个人的社交媒体上写道，击沉外国非法捕鱼船只，并非她个人的意愿，被击沉的外国非法捕鱼船只，都是已有了法院的判决后才能执行。

海洋统筹部长鲁胡特说，2018年不再有击沉鱼船事件，我们将着重提升出口渔货。

副总统卡拉表示，自2014年以来，我国击沉了数以百计的中国、泰国、越南非法在我国捕鱼船只，这已经够了，今后我国将着重提升渔货的出口。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203232

Posted by on Jan 11 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added