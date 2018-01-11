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佐科威总统支持海洋与渔业部长

击沉非法捕鱼船是树立法律一种方式

【本报讯】佐科威总统支持海洋与渔业部长苏茜.普齐雅斯杜蒂(Susi Pujiastuti)击沉非法捕鱼船只，那是树立法律的一种方式。总统希望苏茜部长着重提升鱼货的出口。

佐科威总统出席在沙益德大酒店举行的土地与空间规划部工作会议上强调，击沉非法捕鱼船只是为了树立法律，警告非法捕鱼者，使对非法捕鱼者产生一种威慑作用，进而停止非法捕鱼，也表示我国严厉并认真对付非法捕鱼者。

总统接著说，原则上是为了国家的利益，凡是对人民有益的政策或措施，不是对个人有益的事，他都愿意支持。

佐科威总统也希望苏茜部长注意提升处理渔货的工业与出口渔货事宜，目前出口渔货有下降的趋势。

海洋与渔业部长苏茜．普齐雅斯杜蒂1月9日表示，击沉非法捕渔船只是根据渔业部的法律进行。即渔业部2009年第45号法令。她希望媒体代为宣传，好让大众知道。

2009年第45号第69章第1节法令：监督渔船有责任在印尼海洋经济区域范围内进行监督与树立法律。第4节：在执行第一节的法令，监督捕鱼船时，监督船只有权采取特别行动，在拥有外国渔船进行非法捕鱼的初步证据后，焚烧或击沉外国非法捕鱼船只。

苏茜在其个人的社交媒体上写道，击沉外国非法捕鱼船只，并非她个人的意愿，被击沉的外国非法捕鱼船只，都是已有了法院的判决后才能执行。

海洋统筹部长鲁胡特说，2018年不再有击沉鱼船事件，我们将着重提升出口渔货。

副总统卡拉表示，自2014年以来，我国击沉了数以百计的中国、泰国、越南非法在我国捕鱼船只，这已经够了，今后我国将着重提升渔货的出口。