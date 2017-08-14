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佐科威总统推行全国燃油单一价格政策

巴布亚21个内陆地区已分享到政府补贴燃油价格

【雅加达Detik网14日讯】佐科威-卡拉政府为实现我国居民的公平和需求，已推行全国燃油单一价格政策。总统自2016年推行该政策以来，政府已记录到在巴布亚内地21个地区已分享到政府补贴燃油价格政策的好处。

之前，巴布亚内地偏僻地区的燃油价格每升10万盾。但是自政府推行燃油单一价格政策之后，日前标准汽油价格每升6450盾和柴油每升5150盾。

周一（14/8)，能源与矿物资源部油气总署长艾科（Ego Syahrial）对媒体说，

从21个加油站中，其中10个在巴布亚和西巴布亚，9个在巴布亚内地偏僻地区，价格方面已与爪哇的燃油价格一样，这些地区即是 Puncak县、Yalimo县、Ndunga县、Mamberamo Raya县、Mamberamo Tengah县、Tolikara县、Intan Jaya县、Paniai县、 Pegunungan Arfak县和Sorong Selatan县。

政府推行全国燃油单一价格已起到很大的作用，使印尼偏远地区与最外围地区的居民可以分享到由政府推行的全国燃油单一价格政策的益处，现在爪哇和其他印尼地区的燃油价格已一样。