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佐科威总统接见马来西亚外长

讨论两国边境和印尼劳工保护问题

【雅加达Liputan6新闻网7月23日讯】周一（7月23日），佐科威总统由国务秘书部长普拉蒂克诺 和外交部长蕾特诺马尔苏迪陪同，在茂物行宫接见到我国进行工作访问的马来西亚外长塞夫拉阿卜杜拉 （Saifullah Abdullah）。

会议结束后，蕾特诺马尔苏迪 （Retno Marsudi）部长在茂物行宫向传媒阐述，佐科威总统和塞夫拉阿卜杜拉外长就两国边界问题和在马国工作的我国劳工保护问题，进行了坦承深入交流，并交换意见。工作落实和细节问题将由两国外长和相关部门进行沟通协商。

蕾特诺指出，在佐科威面前，塞夫拉阿卜杜拉外长还赞赏并钦佩我国民主改革和民主进展所取得的成就。

除了边境和我国劳工问题，佐科威总统和马国外长还讨论一些问题，包括两国经济和教育合作的展望。

“马来西亚政府现把发展教育成为一个优先发展项目，因此我国将与马国在教育方面建立合作关系，计划将在沙巴建成社区学习中心（CLC），未来逐步在马来西亚其他地区设立更多的社区学习中心。” 蕾特诺如斯说。

“我将与文化与基础中等教育部长穆哈基尔艾芬迪（Muhadjir Effendy）讨论和协调相关计划。” 蕾特诺总结说。