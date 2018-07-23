Monday, July 23rd, 2018 | Posted by

佐科威总统接见马来西亚外长
讨论两国边境和印尼劳工保护问题

周一（7月23日），佐科威总统在茂物行宫接见到我国进行工作访问的马来西亚外长塞夫拉阿卜杜拉 （Saifullah Abdullah）。

周一（7月23日），佐科威总统在茂物行宫接见到我国进行工作访问的马来西亚外长塞夫拉阿卜杜拉 （Saifullah Abdullah）。

 

【雅加达Liputan6新闻网723日讯】周一（723日），佐科威总统由国务秘书部长普拉蒂克诺 和外交部长蕾特诺马尔苏迪陪同，在茂物行宫接见到我国进行工作访问的马来西亚外长塞夫拉阿卜杜拉 （Saifullah Abdullah）。

会议结束后，蕾特诺马尔苏迪 （Retno Marsudi）部长在茂物行宫向传媒阐述，佐科威总统和塞夫拉阿卜杜拉外长就两国边界问题和在马国工作的我国劳工保护问题，进行了坦承深入交流，并交换意见。工作落实和细节问题将由两国外长和相关部门进行沟通协商。

蕾特诺指出，在佐科威面前，塞夫拉阿卜杜拉外长还赞赏并钦佩我国民主改革和民主进展所取得的成就。

除了边境和我国劳工问题，佐科威总统和马国外长还讨论一些问题，包括两国经济和教育合作的展望。

马来西亚政府现把发展教育成为一个优先发展项目，因此我国将与马国在教育方面建立合作关系，计划将在沙巴建成社区学习中心（CLC），未来逐步在马来西亚其他地区设立更多的社区学习中心。” 蕾特诺如斯说。

我将与文化与基础中等教育部长穆哈基尔艾芬迪（Muhadjir Effendy）讨论和协调相关计划。” 蕾特诺总结说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=220726

Posted by on Jul 23 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added