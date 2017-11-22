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佐科威总统接见阿富汗和平理事会代表

我国愿意负外交斡旋和调解使命

【茂物讯】周二（11月21日）佐科威总统在西爪哇省茂物行宫接见世界银行代表的同时会见阿富汗伊斯兰共和国高级和平委员会。

佐科威总统向阿富汗伊斯兰共和国和平委员会主席 穆罕默德卡里姆哈利利（Mohammad Karim Khalili ）和阿富汗代表团致热烈的欢迎。

佐科威说，自去年4月与阿什拉夫-加尼 (Ashraf燝hani) 会晤以来，他第一次高兴地结识了穆罕默德卡里姆哈利利。

“我对目前对阿富汗的和平努力感欣慰。我非常了解阿富汗访问印度尼西亚在和平与和解努力中发挥的作用。“佐科威总统如是说道。

“我很欢迎阿富汗的要求，我国也愿意提供帮助。与此相关的是，我已经下令印度尼西亚共和国外交部长蕾特诺马尔苏迪（Retno Marsudi）去年11月去喀布尔。我很高兴看到蕾特诺与贵族官员会晤的结果。“佐科威总统说。

会后，佐科威总统邀请阿富汗伊斯兰共和国高级和平委员会代表团在茂物花园餐厅和咖啡厅共进午餐。

出席会见阿富汗伊斯兰共和国高级和平委员会的有副总统卡拉（Jusuf Kalla）、政治法律安全统筹部长维兰多（Wiranto）、宗教部长鲁克曼哈基姆塞义夫丁（Lukman Hakim Saifuddin）以及总统跨宗教特使丁善苏汀（Din Syamsuddin）。