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佐科威总统接见美国副总统彭斯

两国将提升战略伙伴关系加强贸易与投资合作

【本报雅加达讯】佐科威总统周四（20/4）大约10时在雅加达独立宫接见来访的美国副总统彭斯与夫人格伦彭斯，随后佐科威总统与美国副总统彭斯在总统府凉台进行双边会谈。

会谈结束后，双方发表联合新闻声明。首先，佐科威总统说，他与美国副总统讨论了许多问题，包括双边和国际问题。其一，美国承诺将加强与印尼的战略伙伴关系，将重点放在贸易和投资领域合作。下个月将会有工作组讨论基于双赢原则的双边贸易与投资方案。其二，作为全球最大的穆斯林国家与全球第三大民主国家，印尼同意加强在和平领域的合作。

乘这个机会，佐科威总统也不忘通过副总统彭斯向美国总特朗普问候。

美国副总统彭斯与夫人格伦及其两个女儿乘坐编号为80002的美利坚合众国总统专机周三（19/4）晚23时30分抵达雅加达哈林机场。

我国外交部长雷特诺与能源和矿物资源部长佐南在机场迎接他们的到来。

与佐科威总统进行会谈之后，美国副总统彭斯随后与卡拉副总统进行双边会谈，接着参观Istiqlal 清真寺并与跨宗教名流进行对话。此外他也将与东盟秘书长进行会晤，纪念美国与东盟关系40周年。

明天周五（21/4），美国副总统以及卡拉副总统将在雅加达香格里拉大酒店主持美国 - 印尼商务会议开幕礼并发表演讲，接着将见证双方企业家签署谅解备忘录。