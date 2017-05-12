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佐科威总统接见智利总统维罗妮卡.米歇尔

两国将加强经贸渔业与农业等合作

【本报雅加达讯】佐科威总统周五在雅加达独立宫接见来访的智利总统维罗妮卡.米歇尔.巴切莱特.赫里亚(Veronica Michelle Bachelet Jeria)。双方在总统府后院阳台进行10分钟会谈之后，接着两国代表团进行双边会谈。

会谈结束后，佐科威总统与智利总统维罗妮卡.米歇尔在雅加达独立宫见证两国在各项领域包括经贸，外交，海洋，渔业和社会文化，签署合作谅解备忘录。

接着，双方召开联合新闻发布会。在新闻发布会上，佐科威总统表示，智利是印尼在南美第三大贸易伙伴，为此，两国代表团在双边会谈中，贸易与投资成为讨论的重大课题。我们希望贸易领域的合作伙伴关系谈判能在今年完成。

佐科威总统认为，目前正当印尼加紧与非传统合作伙伴包括在南美洲的智利提高贸易和投资合作时刻，巴切莱特总统的到访也很及时。

对巴切莱特总统随行的智利商务代表团与印尼的工商会馆签署了数项谅解备忘录，佐科威总统表示欢迎。

我们也已同意，未来的双边合作将集中在几个领域，即渔业，战略性产业，农业，特别是农产品贸易。

智利支持印尼

在联合新闻发布会上，佐科威总统还表示，印尼和智利也是各种国际论坛的成员，其中不结盟运动，亚太经合组织和东亚 - 拉美合作论坛。

总统深信，两国关系的密切程度将有助于提高在各种论坛的合作。“我对智利支持印尼成为2019 - 2020年安全理事会成员候选人表示感谢与尊重。同样的，印尼也已支持智利在2014 - 2015年成为安全理事会成员。

总统补充说，刚刚完成签约的两个合作备忘录，将使印尼和智利之间的关系更加密切。