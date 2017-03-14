Posted by admin

佐科威总统接见国家机构领导人

冀建立共同点与推动政府计划

【本报雅加达讯】佐科威总统周二在独立宫接见国家机构领导人时表示，希望国家机构领导人与政府建立共同点与推动政府计划。

会晤结束后，总统在记者会上说：“我们想要建立的是共同点以及推动已由政府定下的或将定下的所有计划。”

总统说，今日的会晤谈论了有关经济普及措施、经济社会鸿沟等问题，以及为减少社会不平等现象，政府将重新分配资产和进行土地改革。“我们将开始向人民，向合作社，向习经院分发习俗土地特许权以及加速分发土地证给还没有拿到土地证的民众。希望通过这项措施，人们能有抵押品向银行申请贷款。

在会晤开始时，总统透露，印尼的经济目前正面临经济社会鸿沟问题。因此，他希望在场的国家机构领导人能提供建设性的意见。

出席会晤的国家机构领导人其中有人协议长朱尔基菲.哈桑、人协副议长西达悦.努尔.瓦希德、地方代表理事会主席乌斯曼.沙夫达.奥汤、国会议长斯迪亚.诺凡多、国会副议长陶菲克.古尔尼亚宛、国会副议长法特里.尊、国会副议长阿古斯.赫尔曼多、国会副议长法赫里.罕沙、最高法院院长哈达阿里、宪法法院副院长安瓦尔.乌斯曼、司法委员会主席艾杜尔.菲 特里.阿查里与财政稽查署署长哈里.阿查尔.阿齐兹。

出席的部长有经济统筹部长达尔敏.纳苏蒂安、海事统筹部长鲁胡特.班查伊丹、国务秘书帕拉迪克诺与内阁秘书帕拉摩诺.阿侬。