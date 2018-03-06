Tuesday, March 6th, 2018 | Posted by

佐科威总统接见到我国访问的澳洲内政部长

图为佐科威总统接见澳大利亚内政部长 彼得达顿（Peter Dutton）的访问。

图为佐科威总统接见澳大利亚内政部长 彼得达顿（Peter Dutton）的访问。

 

【雅加达讯】昨天 佐科威总统接见澳大利亚联邦内政部长彼得都顿（Peter Dutton）的访问。201712月获得任命。 此次访问印度尼西亚是他在201712月份委任内政部长以来的首次访问。

佐科威总统在外交部长蕾特诺马尔苏迪（Retno Marsudi）陪同下，她说，澳大利亚总理马尔科姆特恩布尔（Malcolm Turnbull）通过澳大利亚内政部长彼得都顿邀请我国总统出席东盟 - 澳大利亚首脑会议。

此外，彼得还向约科维总统介绍了自己，并解释了他作为内政部长的职责。

彼得都顿周一（35日）在雅加达总统府综合大楼表示，他亲切地拜访佐科威总统，并介绍了特恩布尔总理将在本月中旬邀请佐科威出席东盟 - 澳大利亚首脑会议。

总统亲自接受了这一邀请，并很高兴出席东盟 - 澳大利亚首脑会议。 根据计划，佐科威总统还将与马尔科姆特恩布尔举行双边会晤。

陪同总统的除了外交部长蕾特诺外，还有政法安统筹部长维兰多（Wiranto）、国务秘书部长普拉蒂克诺（Pratikno）和内阁秘书帕拉摩诺阿侬（Pramono Anung）。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=208234

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