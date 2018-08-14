Tuesday, August 14th, 2018 | Posted by

佐科威总统接受8国新任驻印尼大使递交国书

周一（8月13日），我国总统佐科威在雅京独立宫接受8个国家新任驻印尼大使递交国书。

周一（8月13日），我国总统佐科威在雅京独立宫接受8个国家新任驻印尼大使递交国书。

 

Tempo新闻网雅加达813日讯】周一（813日），我国总统佐科威在雅京独立宫接受8个国家新任驻印尼全权大使（(LBBP）递交国书。

 

在递交国书之前，各国驻印尼全权大使在雅京总统府参加了外交礼节仪式，包括有总统护卫队陆续演奏各驻印尼国家的国歌。之后，各国大使一一向总统递交国书。

国书递交仪式结束后，总统与8位驻我国新任大使在总统府后院进行会谈。

以下是向佐科威总统递交国书的大使名单：

1.乌兹别克斯坦共和国全权大使Ulugbek Rozukulov

2.泰国王国驻印尼全权大使Songphol Sukchan

3.越南社会主义共和国驻印尼全权大使Pham Vinh Quang

4.亚美尼亚共和国驻印尼全权大使Dziunik Aghajanian

5.巴基斯坦伊斯兰共和国驻印尼全权大使Abdul Salik Khan

6.菲律宾共和国驻印尼全权大使Lee Hiong Tan Wee

7.圭亚那合作共和国驻印尼全权大使David Goldwin Pollard

8.布隆迪共和国驻印尼全权大使Stella Budiriganya.

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=222854

Posted by on Aug 14 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added