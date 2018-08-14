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佐科威总统接受8国新任驻印尼大使递交国书

【Tempo新闻网雅加达8月13日讯】周一（8月13日），我国总统佐科威在雅京独立宫接受8个国家新任驻印尼全权大使（(LBBP）递交国书。

在递交国书之前，各国驻印尼全权大使在雅京总统府参加了外交礼节仪式，包括有总统护卫队陆续演奏各驻印尼国家的国歌。之后，各国大使一一向总统递交国书。

国书递交仪式结束后，总统与8位驻我国新任大使在总统府后院进行会谈。

以下是向佐科威总统递交国书的大使名单：

1.乌兹别克斯坦共和国全权大使Ulugbek Rozukulov

2.泰国王国驻印尼全权大使Songphol Sukchan

3.越南社会主义共和国驻印尼全权大使Pham Vinh Quang

4.亚美尼亚共和国驻印尼全权大使Dziunik Aghajanian

5.巴基斯坦伊斯兰共和国驻印尼全权大使Abdul Salik Khan

6.菲律宾共和国驻印尼全权大使Lee Hiong Tan Wee

7.圭亚那合作共和国驻印尼全权大使David Goldwin Pollard

8.布隆迪共和国驻印尼全权大使Stella Budiriganya.