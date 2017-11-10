Posted by admin

佐科威总统授予“民族烈士”

给四名对国家有贡献的杰出公民

【雅加达罗盘网】适逢11月10日是我国“民族烈士”纪念日，佐科威总统根据2017年115 TK的总统法令，以国家名义授予“民族烈士”给四名对国家作出极大贡献的国民。并于昨日在雅京中区国家宫举行颁发“民族烈士”勋章给4名家属代表。

四名获得“民族烈士”的杰出人士都来自我国不同的地方，其中Muhammad Zainuddin Abdul Madjid来自西奴沙登加拉省，Laksamana Malahayati来自亚齐省、Sultan Mahmud Riayat Syah来自廖内省和Lafran Pane来自日惹特区，佐科威总统也颁发民族烈士勋章给这四位家属代表，礼仪场面庄严感人。

国军民族烈士部主席，我们根据总统的指令授予我国杰出人士的民族烈士牌匾，再说，根据2009年第20号的总统法令提出对国家有贡献的杰出人士的勋章。

总统府负责评估和授予荣誉称号，勋章和奖励负责人Imam Supriyatno阐述，佐科威总统非常谨慎评估授予“民族烈士”称号，总统也严格根据国家规定的规格和标准给予对国家有巨大贡献的人士荣誉称号。

根据2009年第20号第29条的条列，其中有明文规定，接受国家荣誉称号的人士，提到颁发民族烈士勋章给我国已有功的杰出人士。其中规定的是：对国家在争取独立建国过程中有显赫的贡献和牺牲。第二，在独立建国过程中没有向敌人妥协投降。其次，终身为民为国贡献服务。第四，在国家发展过程中作出杰出的贡献。第五，对社会有杰出的极大贡献。最后是，爱国爱民的精神。