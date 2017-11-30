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佐科威总统指示各部长

确保巴厘岛社区和游客的安全措施

【雅加达CNN印度尼西亚11月29日讯】佐科威总统指示各部长确保巴厘岛阿贡火山爆发后的所有人包括目前在巴厘岛游客的安全。

佐科威委托印尼国家抗灾机构（BNPB）、国军（TNI）、警察、国家搜索和援助机构（Basarnas）、巴厘岛几个部委共同努力支持政府处理爆发的影响。

“所有遭到阿贡火山爆发的受害者都必须得到支持，我不希望任何受害者因爆发而受害。” 佐科威周三（11月29日）在莱佛士酒店（Raffles Hotel）如是表示。

到目前为止，阿贡火山还在爆发。 佐科威要求周围特别是在8至10公里半径范围内的社区民众逃离更安全的地方。佐科威也鼓励社区民众必须听从中央和地方政府发号命令并保持冷静。

同时，佐科威指示交通部长布迪卡利亚苏玛迪（Budi Karya Sumadi）确保飞行安全。 阿贡火山灰肯定会危及到航空和乘客安全。

这位前任梭罗市长的佐科威还提醒交通部长，旅游部长 阿里耶夫叶海亚（Arief Yahya）以及巴厘岛省长伊玛德芒古巴斯迪卡(I燤ade燤angku燩astika) 关于巴厘岛，由于伍拉赖（Ngurah Rai）国际机场暂时被关闭乘客不能离开巴厘岛至周四（11月30日）。

佐科威解释说：“不要让他们觉得因机场关闭而不能准时回家或者离开巴厘岛，我已经要求交通部长尽量要为乘客服务。这些事情必须立即处理完成。我也一直在监测阿贡山爆发的发展情况。”