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佐科威总统指外国劳工问题是政治炒作

【雅加达4月25日综合讯】周三（4月25日），佐科威总统在雅京北区Cilincing一带，丹戎不碌港(TanjungPriok)卡里巴鲁（Kalibaru）汽车装卸港口，为首批向菲律宾出口，由三菱汽车印尼生产的Mitsubishi Xpander举行庆祝仪式。陪同总统的包括内阁秘书 帕拉摩诺阿侬、工业部长艾尔朗卡哈尔丹托、工业部长艾尔朗卡哈尔丹托和印尼三菱汽车高层。

工业部长艾尔朗卡在致辞中解释说，西爪哇勿加西芝加朗（Cikarang）的三菱汽车厂雇佣了3000-4000名工人，其中大部分都是我国劳动力。

工业部长艾尔朗卡致词后，佐科威总统也上讲台致词，总统说，大部分的三菱汽车厂劳动力都是来自国内。因此总统针对近期被国内舆论刻意炒得沸沸扬扬的有关外籍工人简化申请手续的议题，强调这明显是有既得利益政治集团故意炒作，为达到某政治目标。

2019年总统选举在即，任何政府的决策均会被政治化，总统呼吁社会大众一定要提高警惕，免得被反复宣传的假新闻欺骗或误导。

“事实上，政府仅针对外籍工人的申请程序给予简化，而不是允许大批外籍工人涌入我国，但是政府的政策却被有心人士政治化。”总统如斯说。