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佐科威总统指令

严惩在社交媒体散播仇恨言论和造谣毁谤者

【点滴新闻网12月29日雅加达讯】我国总统佐科威（Joko Widodo）周四（12月29日）在雅京国家宫召开内阁局部会议，讨论国内社交媒体相关议题。会议上，佐科威总统要求国家执法相关部门针对国内社交媒体和个人网站散播仇恨和不负责任的诽谤言论必须采取严厉和坚定的行动。

佐科威总统说，社交传媒应扮演重要的角色和发挥好社交媒体的建设性作用。此外，社交媒体理应鼓励社会大众的创新力和积极提出对国家建设有益的意见。而不是，无中生有，散播不负责任的破坏国家民族团结的煽动性言论。

“社交媒体应该发展成为一个有成效的传媒平台，鼓励创造和创新力，帮忙改善国民的社会福利。” 星期四（29/12），佐科威总统在雅京国家宫主持内阁局部会议上如斯说道。

然而，佐科威总统也理解到，在互联网高端技术迅速发展的社会，社交媒体带给人类便利，同时也带来负面影响。“正如我们最近观察到国内社交媒体已经呈现失控的局面，网民利用社交传媒，肆无忌惮散播令大众不安的虚假信息，恶意污蔑他人，甚至散布挑拨离间和刻意破坏国家团结的挑衅言论。”佐科威总统说。

这些互联网先进科技的发展，毫无疑问也带给社会大众负面的影响，人们透过社交媒体散布毫无根据的信息，使用诽谤性的污言秽语攻击陷害别人。不时编造虚诞的仇恨及挑衅言论，企图搞国家分裂，以达到他们的政治目的。为此，佐科威总统指令国家执法机构必须立即采取果断和坚定措施处理日益恶化的社会风气。佐科威总统接着说。

“散播仇恨言论，粗糙言语，造谣污蔑，辱骂斥责，使用煽动性言语挑衅国家民族的行为，这绝对不是我们的传统文化，更不是我们民族的性格和美德。我们不应该消耗国家的正能量应对以上越来越恶化的的社会歪风。“佐科威总统总结说。