Sunday, December 10th, 2017 | Posted by

佐科威总统担任仪式指挥官
FKPPI在Monas广场举行保卫国家活动

周六（12月9日），印尼退役军警子女交流论坛（FKPPI）在雅京民族纪念碑广场（Monas）举行保卫国家庆典活动。

周六（12月9日），印尼退役军警子女交流论坛（FKPPI）在雅京民族纪念碑广场（Monas）举行保卫国家庆典活动。

 

【雅加达TRIBUNNEWS.新闻网129日讯】周六（129日），佐科威总统启程中爪哇出席系列活动之前，特地在雅京民族纪念碑广场（Monas）参加由印尼退役军警子女交流论坛（FKPPI）举行的保卫国家庆典活动，并担任仪式指挥官，检阅由班邦（Bambang Soesatyo）担任指挥官的FKPPI民间部队。

出席嘉宾包括国民民主党 （Nasdem）中央理事会总主席苏里亚巴罗(Surya Paloh)，雅京特区省长阿尼斯，副省长善迪，FKPPI主席苏多沃（Pontjo Sutowo），PDI-P中央理事会秘书长哈斯多(Hasto Kristiyanto)和警察机动武装部队(Brimob)司令Murad Ismail警察少将以及特邀嘉宾。

在仪式上，佐科威总统也被授FKPPI荣誉成员。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=200496

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