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佐科威总统抵达新西兰进行

为期两天的国事访问

【悉尼IMCNews.ID】结束在悉尼召开的澳大利亚与东盟十国2018年3月17日特别峰会后，周日（3月18日）佐科威总统由澳大利亚抵达新西兰进行为期两天的国事访问。

陪同佐科威总统进行国事访问的有我国总统第一夫人伊莉雅娜（Iriana）、政法安统筹部长维兰多（Wiranto）、外交部长蕾特诺 马尔苏迪（Retno Marsudi）和其他随行人员 。他们乘坐第一印度尼西亚总统航班专用飞机从澳大利亚悉尼金斯福德史密斯国际机场出发

佐科威总统计划会见新西兰总理杰辛达阿德恩(Jacinda Ardern)，访问新西兰国会，会见惠灵顿的印度尼西亚公民和其他国事访问议程。

此前，佐科威总统出席了澳洲悉尼的2018年东盟 - 澳大利亚特别峰会。总统参加的最后一个议程是在Kirribilli金钟大厦举行的东盟/澳大利亚国家/政府领导人座谈会。

在座谈会中，佐科威总统表达了三个拟议的合作点。

首先，东盟 - 澳大利亚应该在印度洋创建一个新的经济增长中心做出贡献。与印度洋各国的经济合作成为实现新经济轴心的必要条件。

第二个提议是关于印度洋海域跨界安全的威胁，如海盗，非法捕鱼，贩卖人口，贩毒和激进主义和恐怖主义的威胁，成为东盟 - 澳大利亚必须解决的实际挑战。

“东盟 - 澳大利亚需要建立有效的机制，包括与印度洋各国的合作，例如海上安全，搜索和救援（SAR）以及海洋资源保护。”总统说。

第三个提议是总统表示东盟 - 澳大利亚合作对于加强东盟的中心地位，包括在该地区建设建筑的重要性。

佐科威总统补充说：“东盟的中心地位永远不会对任何人构成威胁，东盟愿意与国际社会一道建立有效的对话机制和建立互惠互利的合作平台。”

最后，总统希望印度洋地区的合作能够融入太平洋地区，在基于国际法，互相尊敬，开放，包容，互惠，透明的印度 – 太平洋区域架构下建立广泛的合作平台。

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