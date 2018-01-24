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佐科威总统抵达斯里兰卡科伦坡

【安达拉通讯社24日讯】经过四小时十分钟的航程，达成总统一号转机的我国总统佐科威和第一夫人伊莉雅娜周三（24日）中午抵达斯里兰卡科伦坡(Colombo)国际机场并受到斯里兰卡政府官员在场举行军礼仪式的迎接典礼。

除了斯里兰卡外交部长，总统府办公室礼仪部主任Hasan Rizvi和我国驻斯里兰卡全权大使I Gusti Ngurah Ardiyasa都到科伦坡国际机场迎接佐科威总统一行。

斯里兰卡政府还特地派遣几位可爱的小朋友在国宾欢迎仪式上向佐科威和第一夫人献花。

总统府新闻与媒体主任贝玛姆丁（Bey Machmudin）在媒体发布的新闻稿中如斯阐述。

在离开机场之前，总统和第一夫人在“国宾簿”签名后前往下榻酒店休息，准备隔日的议程。