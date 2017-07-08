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佐科威总统抵达德国汉堡出席G20峰会

将成为有关打击恐怖主义主讲者

【本报汉堡讯】佐科威总统与夫人伊里安娜周四晚（6/7）抵达德国汉堡施泰根贝格尔（Steingerberger）酒店下塌处。

周五（7/7）上午大约8时30分（当地时间）或印尼西部时间中午13时30分，佐科威总统在施泰根贝格尔酒店与澳大利亚总理马尔科姆.特恩伯尔举行双边会晤。

在会晤中，澳大利亚总理马尔科姆.特恩伯尔由财政部长马蒂亚斯科曼，内阁秘书马丁帕金森博士，总理办公室主任莎莉克雷的办公室主任，总理办公室顾问查斯廷巴西和佩泰安斯蒂，以及两名参谋部职员和澳大利亚驻德国大使馆职员詹姆斯麦加里等陪同。

至于佐科威总统则由外长雷特诺马尔苏迪、内阁秘书帕拉摩诺阿侬、财政部长丝莉慕利亚妮、投资统筹机构主任托马斯连彭与印尼驻德国大使法乌西波沃等陪同。

两国代表团的会晤在亲切的气氛下进行，原定计划本来半小时的会晤，却延长到一小时半。

外长雷特诺马尔苏迪说，与澳大利亚总理的会晤结束后，佐科威总统将开始进行有关G20峰会的一系列活动，在峰会上佐科威总统将成为有关打击恐怖主义主讲者，总统将提到有关在菲律宾马拉威（Marawi）的情况，在G20范围内如何加强反恐合作，因为G20国家都是大国，国家越大责任也越大。

雷特诺明确表示，此次合作有望将成为具体有力的合作，在反恐问题上，印尼所采取的做法总是尝试通过说服与引导的方式，亦即软硬兼施。