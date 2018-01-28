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佐科威总统抵达孟加拉访问

愿协助罗兴亚难民重建家园

【本报讯】佐科威总统与夫人昨日当地时间 12点40分(印尼西部时间13.40分)抵达孟加拉国的科克斯巴札(Cox’s Bazar)机场，由印尼外交部专员沙尔曼法利西(Salman Al Farisi)，孟加拉警察总监伊克巴尔候赛因医师(Dr.AKM Iqbal Hossain)，及副专员医师阿里候赛因(Ali Hossain)的迎接，总统随即到罗兴亚难民营进行访问。

佐科威总统在科克斯巴扎机场的贵宾室听取阿里候赛因医师有关罗兴亚难民营的报告。听完报告后，佐科威总统与随员随即赴贾姆托难民营(Kamp Jamtoli)，该难民营离机场70公里远，约一个小时的车程。

佐科威总统也在孟加拉总统府会见了孟加拉总统阿杜尔哈米特(Abdul Hamid)，讨论罗兴亚难民返国(缅甸)重建家园的问题。印尼政府高度关注罗兴亚难民及愿意协助解决难民问题。

印尼也将协助孟加拉于2024年脱离最不发达国家集团。印尼愿意透过经济援助与双方互利的贸易往来帮助孟加拉达到该目标。印尼愿意透过优惠贸易协定为孟加拉开放市场。

随佐科威总统与夫人访问孟加拉的有外交部长雷特诺，内阁部长帕拉摩诺阿浓，总统府专员统筹员特登．玛斯杜基及印尼驻孟加拉大使丽娜苏玛诺(Rina Soemarno)等。

总统及随员将于 29日（周一）离开孟加拉赴阿富汗继续进行访问。总统离阿富汗95人死亡的爆炸事件不到48小时的时刻访问阿富汗。

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