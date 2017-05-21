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佐科威总统抵达利雅得

出席海湾阿拉伯国家合作委员会峰会

【本报雅加达讯】佐科威总统与夫人伊里安娜周六晚（20/05）20点15分（当地时间）或印尼西部时间周日凌晨00点15分抵达沙特阿拉伯利雅得萨尔曼国王空军基地并受到印度尼西亚共和国驻沙特大使阿古斯.玛夫杜.阿贝克帕里尔与利雅得副省长穆罕默德.本阿卜杜拉赫曼.本阿卜杜拉齐兹王子等的迎接。

从机场，佐科威总统一行直接前往在利雅得的一间酒店，作为在沙特期间的住宿处。

周日（21/05）中午14点25分（本地时间）或印尼时间晚上18点25分，佐科威总统抵达阿卜杜勒阿齐兹国王会议中心，出席海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并直接受到沙特国王萨勒曼阿卜杜勒阿齐兹（Salman bin abd al-Aziz）的迎接，握手与互相问候之后，佐科威总统直接步入餐厅，一起加入已在那里先进去的阿拉伯和伊斯兰国家领导人行列。

大约15点20分（当地时间），美国总统特朗普也抵达会议场所，并直接受到沙特国王萨勒曼阿卜杜勒阿齐兹的迎接。

直至本报截稿为止，诸伊斯兰国家领导人与美国总统还在一起吃饭。饭后将一起合影，然后峰会才开始。

在一份新闻稿中，沙特阿拉伯表示，举办本次峰会旨在更新在面对全球极端主义暴力与恐怖主义所作出的共同承诺，并重申在打击全球恐怖主义中迫切需要加强合作，以求达到全球安全和稳定。

为共同打击全球恐怖主义的威胁，特朗普总统将与参加峰会的55个国家领导人一起商量对策。

依计划，佐科威总统在峰会上将发表演讲，分享印尼在打击激进主义和恐怖主义中取得的经验。此外，佐科威总统还将表示，在打击激进主义和恐怖主义中，国际合作的重要性。

周日下午，佐科威总统一行将离开利雅得回国，估计于周一（22/05）早上返抵雅加达哈林机场。