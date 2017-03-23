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佐科威总统承诺将敦促国会

通过认定与保护习俗社会权利法令草案

【本报雅加达讯】佐科威总统承诺将敦促国会加速通过认定与保护习俗社会权利法令草案。

佐科威总统周三（22/3）在雅加达国家宫接见群岛习俗社会联盟代表时说，作为国家元首，他将满足民众的要求，特别是满足地方上民众的权利。但他也希望民众有什么要求尽可能向地方首长表达。“不要把所有地方上的问题都带到我这里，一点点带到我这里，不要这样，那以后省长做什么呢？县长、部长做什么呢？”总统说。

但总统承诺至少4个月一次接见习俗社会代表以了解他们所抱怨的事情。但总统也认为习俗社会民众最好敦促地方首长颁布地方条例，因为授权给习俗社会民众也应成为地方首长的责任。

“请不要仅敦促国会立法而已，但也要敦促地方颁布条例，如县长决定书，因为有许多事需要县长处理，需要有地方条例。”总统如斯说。

总统还说，他已敦促内政部长扎赫约库莫罗命令地方首长立即颁布决定书，通过县长决定书可以方便政府通过环境与林业部立即提供土地给民众，致使政府分配习俗土地给民众的愿望得以实现。