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佐科威总统承诺

将在西爪芝亚米斯习经院建3层楼公寓

【本报芝亚米斯讯】佐科威总统周六（10/6）访问西爪芝亚米斯（Ciamis）县Darussalam习经院时承诺，将满足该习经院辅导员Moh.Mansyur长老的要求，即兴建3层楼公寓以及解决习经院博士课程问题。佐科威总统认为该习经院的地理位置、空间设计与清洁问题相当不错，清洁反映信念的一部分。有关博士生教育问题，总统承诺将与宗教部和高等教育科研部处理解决这件事。“周一，我将直接处理这件事，我将核实，如果程序，条件都没有问题，我当天就直接下令相关部长解决这件事。”总统明确表示。总统接着说：“印尼是大国，印尼也是全球穆斯林人口最多的国家，这一点有许多人忘了，有许多人不清醒，其实这就是印尼的力量。印尼拥有17,000个岛屿，从沙横到马老奇，从米杨亚斯岛到罗特岛。此外，印尼拥有516 个县市，714种族与超过1100个地方方言，这意味着什么？这意味着印尼是属于多元化国家，这是天意，这是上帝给我们，给印尼民族的恩赐，我们要珍惜。为此，印尼各民族要团结起来，不同宗教信仰的人要团结起来，不要互相丑化对方，蔑视对方。