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佐科威总统带领高中学生周游茂物行宫

【雅加达5月3日讯】周四（5月3日）佐科威总统带领高中学生会（OSIS）优秀学生周游茂物行宫。佐科威总统在国务秘书部长普拉蒂克诺（Pratikno）和文化与基础中等教育部长穆哈吉尔艾芬迪（Muhadjir Effendi）的陪同下迎接茂物行宫后院的高中生。

在握手并聊了一会儿之后，总统邀请高中学生步行前往茂物行宫。总统 像导游一样并解释茂物行宫的来龙去脉，还有时间在行宫前院的台阶上拍照。在茂物行宫附近大约半小时后，总统和高中学生在行宫后院集合。

在这次会议上，总统提供了几个与面临全球竞争领导力和挑战相关的话题。

“我知道孩子们都是从沙璜到马劳奇和从Miangas岛到Rote岛的高中学生会主席。我知道孩子们都是优秀的学生。你们是被甄选的高中学生，所以学生们再次被选举出席茂物行宫。 这也是2018年学生领导参观火山口计划。“总统如是说道。

国家元首表示，随着各种技术进步将面临工业4.0，如先进机器人技术，人工智能和Teala电动车等。 为此，总统要求学生能够与未来面临的各种挑战相抗衡。

“祝贺2018年开展学生领导力活动。”总统说。