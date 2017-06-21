Wednesday, June 21st, 2017 | Posted by

佐科威总统就有关公务员改革问题
冀公务员应能为社会服务至全国各偏僻地区

web1216a

公务员不要整天忙着写责任报告

 

【本报雅加达讯】佐科威总统周二在雅加达总统办事处召开局部内阁会议，就有关国家公务员改革问题，冀公务员应能为社会服务至全国各偏僻地区。

总统说，公务员不要整天忙着写责任报告，应能为社会服务至全国各偏僻地区。他承诺，将继续监测完成公务员管理方案的进展情况，因为这些活动将成为官僚改革的一部分。

总统也强调在实施电子政务中可利用科技信息，因为目前已进入科技信息时代，科技的发展已如此之快。

总统说：“不要让我们在公共服务、市民行政服务上远远落后于其他国家，有了科技信息，我们应该能够快速地工作。”

总统说：“以后我们可以通过科技信息简化我们的报告，不再需要整天忙着写那么多页的责任报告，我们可以把更多的时间花在为社会服务上。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=186149

Posted by on Jun 21 2017. Filed under Gallery home, 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added