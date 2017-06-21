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佐科威总统就有关公务员改革问题

冀公务员应能为社会服务至全国各偏僻地区

【本报雅加达讯】佐科威总统周二在雅加达总统办事处召开局部内阁会议，就有关国家公务员改革问题，冀公务员应能为社会服务至全国各偏僻地区。

总统说，公务员不要整天忙着写责任报告，应能为社会服务至全国各偏僻地区。他承诺，将继续监测完成公务员管理方案的进展情况，因为这些活动将成为官僚改革的一部分。

总统也强调在实施电子政务中可利用科技信息，因为目前已进入科技信息时代，科技的发展已如此之快。

总统说：“不要让我们在公共服务、市民行政服务上远远落后于其他国家，有了科技信息，我们应该能够快速地工作。”

总统说：“以后我们可以通过科技信息简化我们的报告，不再需要整天忙着写那么多页的责任报告，我们可以把更多的时间花在为社会服务上。