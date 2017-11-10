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佐科威总统将在东盟峰会上

与联合国秘书长并讨论巴勒斯坦问题

【雅加达11月09日讯】印度尼西亚共和国总统佐科威计划在菲律宾马尼拉举行东盟首脑会议期间举行一些双边会议。 据外交部说，佐科威总统计划将在11月13日至14日举行的峰会期间至少出席三次双边会议。

外交部发言人阿尔马纳塔 纳西尔（Arrmanatha Nasir）解释说，佐科威总统双边会议的议程之一是会见联合国秘书长安东尼奥古特雷斯 （Antonio Gutteres），并讨论有关巴勒斯坦问题。”阿尔马纳塔周四（11月9日）在雅京中区Pejambon外交部新闻简报会上如是说道。

阿尔马纳塔还说，其他双边会议的议程将包括日本首相安倍晋三和新西兰总理Jacinda Ardeyn。 不过，他不愿具体说明将与两国领导人讨论什么问题。阿尔马纳塔补充说，这仍然是一个计划，以后会在现场继续发展下去，取决于时间允许不允许。

此次东盟峰会将讨论几个关键议题，包括2025年东盟社区愿景的过程以及一些地区和国际问题。东盟政治和安全合作主任詹德拉（Chandra Widya Yudha）表示，巩固东盟社区建设将成为主要的焦点。

詹德拉说：“重点是根据规则建立一个以社区为基础的东盟社区。”