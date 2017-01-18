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佐科威总统委任Hadi Tjahjanto为空军参谋长

【安达拉通讯社1月18日】佐科威总统正式委任哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军中将接任空军总司令，替代原空军总司令阿古斯（Agus Supriyatna）空军上将。佐科威总统并于周三（1月18）中午在国家宫主持就职典礼。出席哈迪空军上将空军总司令就职典礼的嘉宾，包括我国副总统尤淑夫卡拉（JK）、就职典礼和国军总司令卡铎·努尔曼多陆军上将 （Jenderal Gatot Nurmantyo）。

就职典礼开始之前，总统府军事秘书特里诺（Trisno Hadi）空军少将，宣读2017年第2号总统决定书，关于免职原空军总司令阿古斯空军上将的职务并正式委任哈迪空军上将为我国新空军总司令。

总统府军事秘书特里诺同时也宣读2017年第3号总统决定书，晋升哈迪空军中将至上将的军衔。

哈迪1986年毕业于空军学院并于1987年毕业于我国空军飞行学院。2010年至2011年担任空军发言人并晋升为空军准将军衔。自从担任佐科威总统府军事秘书和国防部局长后，哈迪的军人生涯就平步青云，直到被佐科威委任为我国空军第一号人物。

接任空军总司令后，哈迪表示在规划和订购我国空军武器系统和设备时，空军将会更加透明化，以确保在执行国家任务中空军部队的安全，特别是飞行员的安全。

“避免空中或飞机失事，因此我将亲自监控和实地考察每一位飞行员的活动，包括监督国防设备的维护及飞行员的训练细节。”哈迪说。

“我每天将与每个空军单位保持接触，以便能监督空军各单位的活动。“哈迪总结说。