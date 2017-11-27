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佐科威总统女儿 Kahiyang 与 Bobby 在棉兰举行婚礼

全体内阁参加并向新人献上最温馨的祝福

【棉兰安达拉新闻网11月26日讯】佐科威总统女儿Kahiyang Ayu Siregar与Bobby Afif Nasution 在棉兰以巴达克民族传统礼仪举行婚礼，全体内阁部长纷纷参加并向新人献上最温馨的祝福 。

周日（11月26日）全体内阁参加婚礼并向两位新人献上最温馨的祝福，其中是 贸易部长英卡尔迪亚斯多鲁基托（Enggartiasto Lukita）、国营企业部长莉妮苏玛尔诺（Rini Soemarno）、能源与矿物资源部长伊格纳休斯佐南（Ignasius Jonan）、国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）上将、海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹（Luhut Binsar Pandjaitan）。

能源与矿物资源部长伊格纳休斯佐南对Bobby和Kahiyang 致最衷心的祝福和祝愿，希望这对新人能建立一个幸福美满的家庭，同时也为国家和人民带来福祉。

Bobby-Kahiyang跨民族婚姻也被认为是一种在教育公众对我国多元化团结和殊途同归生活精神产生积极影响的婚姻。

揔ahiyang来自梭罗的爪哇族而Bobby来自棉兰的巴达克族，他们良缘夙缔佳偶天成。这证明了印度尼西亚的多样性种族和多样化文化统一的大国。这位前交通部长佐南如是说。

国营企业部长莉妮苏玛尔诺希望Bobby-Kahiyang 能够以耐心和相互理解来管理一个坚持原则的家庭。

贸易部长英卡尔迪亚斯多鲁基托说，Bobby-Kahi的婚姻是一个有着两种不同习俗背景的跨种族婚姻。但是，文化背景的差异能够与婚姻联合起来。 他认为这是一个非同寻常的幸福婚姻。

海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹说，作为长辈的父母亲，当然希望Kahiyang和Bobby能够做一个白头偕老的好夫妻。Kahiyang和Bobby的婚礼也被认为是提供积极的教导，并证明印尼民族有着不同丰富多元化合一的文化。这是后代需要共同维护并了解印度尼西亚共和国统一（NKRI）的神圣使命。

警察总长国家警察总长狄托卡纳维安上将也表达了他的喜悦，同时为来自两个不同民族的夫妻并致以真诚的祈祷。警察总长阐明，警方继续实施不会影响社区活动的最大限度安全措施。