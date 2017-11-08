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佐科威总统女儿的结婚良辰

帕拉波沃和哈比比不出席Kahiyang-Bobby结婚庆典

【梭罗罗盘报新闻网讯】国务秘书部长普拉蒂克诺（Pratikno）证实，今天周三（11月8日）有一些政界高级官员未能出席佐科威总统之女Kahiyang Ayu 与Bobby Afif Nasution 在梭罗市的婚礼。

未能出席的有大印尼行动党（Gerindra）总主席帕拉波沃 苏比安多（Prabowo Subianto）。因为帕拉波沃还在国外未能出席。普拉蒂克诺周二（11月7日）在梭罗（Graha Saba Buana）礼堂如是说道。

我国第三任总统哈比比（Bacharudin Jusuf Habibie）也证实了他未能出席Kahiyang Ayu 与Bobby Afif Nasution的婚礼，因为他身体欠佳，所以不能出席。

当记者问及国会（DPR）议长兼从业党（Golkar）总主席瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）是否已经确认了会出席Kahiyang Ayu 与Bobby Afif Nasution的婚礼时，普拉蒂克诺无言以对。

众所周知， Kahiyang Ayu 与Bobby Afif Nasution的婚礼活动和招待会在周三举行。佐科威总统和家属宴请了8000余上中下人士。婚礼活动在Graha Saba Buana举行。