Tuesday, March 13th, 2018 | Posted by

佐科威总统在2017年期间
向肃贪会报告接收达580亿盾礼金和礼物

佐科威总统

佐科威总统

【茂物312日讯】佐科威总统是我国勤奋朴素而且是诚实的总统。佐科威总统成为唯一向肃贪会（KPK）报告最多接收达580亿盾的国内外礼金和礼物的政府官员。肃贪会很赞赏佐科威总统时刻努力向肃贪会报告的步骤。

我们非常感谢，因为总统给了我们非凡的模范，在去年年底，我们奖励报告接收价值最多的人，去年佐科威总统报告了最多接收达580亿盾的礼金和礼物。”发言人 Giri周一（312日）在西爪哇茂物行宫如是表示。

今天我们已经交出了总统报告的两匹檀香木马（Sandelwood），我们已于20171011日宣布为决定书（SK），因为这些动物还活着，肃贪会没有设施来管理，所以我们暂时寄放到茂物行宫。” Giri解释道。

到目前为止，佐科威至少收到了六个大盒子，并已向肃贪会报告。 但是按需求，送礼者不希望出版他的名字。

除了两匹檀香木马外，还有一张Metallica唱片专辑，名为Master of Puppets 是丹麦首相Lars Lokke Rasmussen赠送的礼物，之前是佐科威用金钱赎回来的文物。

Giri说：“这些文物有六个盒子价值约为580亿盾。对于我们所有人来说，肃贪会禁止所有人接收礼金和礼物，因为接受礼金和礼物会影响到贿赂犯罪的判决行为。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=209032

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