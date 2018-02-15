Posted by admin

佐科威总统在马鲁古安汶

主持第30届HMI会议开幕典礼

【安汶点滴新闻网2月14日讯】佐科威总统在马鲁古安汶主持 第30届印尼伊斯兰大学生协会（HMI）会议开幕典礼。

“我们的工作符合我从大学生时期就知道的HMI的座右铭，通过增强人们之间的协同作用来加强国家力量，不拒绝工作，不拖延时间，工作必须贯彻始终，我相信我们可以做得到，有信心的业务可以实现。”佐科威 周三（2月14日）在马鲁古安汶Pattimura大学礼堂如是说道。

佐科威发表的声明得到与会者的掌声表示热烈的欢迎。他还为主持第30届印尼伊斯兰大学生协会会议击鼓标志开幕仪式。

佐科威在讲话中还表示，印尼继续帮助巴勒斯坦人的斗争。 约科维说，印度尼西亚反对承认美国的单方面主张耶路撒冷是以色列的首都。

“我们继续帮助巴勒斯坦人反抗压迫和不公正。我们记得在2016年举办伊斯兰合作组织峰会首脑会议（KTT OKI），我们还在拉马拉开设了名誉领事馆。我们还鼓励在伊斯坦布尔举行首脑会议，反对美国单方面承认耶路撒冷为以色列的首都 。”佐科威解释说。

陪同佐科威出席第30届印尼伊斯兰大学生协会会议的有我国科技与高等教育部长穆罕默德纳西尔（Muhammad Nasir）、文化与基础中等教育部长穆哈基尔 艾芬迪（Muhadjir Effendy）、公共工程与住房部长巴苏基 哈迪穆尔约诺（ Basuki Hadimuljono）和马鲁古省长Said Assagaff。伊斯兰大学生校友会（KAHMI）的参加者包括阿巴尔丹戎(Akbar稵andjung)。 机构和政党首脑也出席了第30届HMI大会，如地方代表理事会主席乌斯曼沙普达（Oesman Sapta Odang），人协议长祖尔基弗利（Zulkifli Hasan）和建设团结党 罗马胡穆兹/罗米(Romahurmuziy/Romi)。

Incoming search terms:

巴勒斯坦 大学